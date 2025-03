Stadtbücherei Suhl: Von Drachenwelten, Begegnungen und einem jungen Mann

Anlässlich der „Nacht der Bibliotheken“ findet am Freitag, 4. April, um 10 Uhr eine Lesung mit der Kinderbuchautorin Ella Blusché,in der Stadtbücherei Suhl statt. Der Eintritt ist frei. „Eine Welt, in der keine Blumen blühen und Sterne tanzen, wo es immer stockfinster ist und riecht, als hätte man tausende Kerzen mit einmal ausgepustet – das ist unvorstellbar oder? Doch es gibt sie – die Drachendunkelwelt, in der der stets schlecht gelaunte Drachenprinz Fasso regiert. Aber woher wüsste man, was Dunkelheit ist, wenn es nicht auch die Helligkeit gäbe? Den Sonnenschein, die Farben und die Freundlichkeit – so wie in der Drachenhellwelt, in der die charmante Drachenprinzessin Emmi lebt und deren diesjähriger Geburtstagswunsch es ist, Prinz Fasso in ihre sonnige Welt einzuladen. Wird Emmi es schaffen, dem Dunkelprinzen die Vielfalt der Farben, die Schönheit der Welt und den Frohsinn der Freundlichkeit näher zu bringen? Zwei einander unbekannte Welten müssen sich von Vorurteilen und Ängsten befreien. Ob und wie ihnen das gelingt, erfahrt ihr in diesem liebevoll geschriebenen und von Dagmar Lücke fantasievoll illustrierten Buch über Drachenwelten“, kündigt Christina Kummer-Bolz, Leiterin der Stadtbücherei die Geschichte an. Geeignet ist sie für Kinder ab fünf Jahren.