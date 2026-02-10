Mehr als 150 Tausend Bücher und andere Medien gingen 2025 über die Theke der Stadtbücherei Suhl. Und das von über 2000 aktiven Nutzern aller Altersgruppen, wie Leiterin Christina Kummer-Bolz erklärt. Für eine Zielgruppe wurde im vergangen Jahr in der Bücherei dabei besonderer Aufwand betrieben: nämlich für die Jugend. Der sogenannte Freestyle-Bereich mit Büchern für eine junge Zielgruppe wurde komplett erweitert und umgestaltet. Vom ersten Obergeschoss sind die Regale in den unteren Bereich umgezogen. In dem Areal steckt merkbar viel Herzblut des Bibliotheksteams: Neue Regal wurden angeschafft und von den Mitarbeitern gestrichen. Auf den Regalen thronen Schriftzüge, die auf die Genres darin hinweisen: darunter Trendbegriffe wie „Romantasy“, wohinter sich die Mischung aus Fantasyromanen mit Liebesgeschichte verbirgt.