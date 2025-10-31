«Stadtbild»-Debatte Spahn wirft SPD Unterstellung "rassistischer Narrative" vor

Berlin - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat das Agieren des Koalitionspartners SPD in der "Stadtbild"-Debatte scharf kritisiert. "Wenn wir untereinander uns gegenseitig (…) rassistische Narrative unterstellen innerhalb der Koalition, dann glaube ich, ist das nicht das, was das Zusammenarbeiten befördert", sagte er in einem "Politico"-Interview. Er rief angesichts "brutaler" Umfragewerte dazu auf, in der schwarz-roten Koalition Entscheidungen in der Sache zu treffen, statt "nicht immer nötige Debatten" zu führen.