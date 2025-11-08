Hildburghausen hat ein Stadtbild, das kaum auf den ersten Blick verführt – kommt man von außerhalb. Uncharmante Gewerbegebiete säumen die Stadteingänge, langweilige Architektur wie die des Landratsamtes prägen die Peripherie des Stadtkerns. Wer hier ankommt, fühlt sich zunächst wahrscheinlich wenig euphorisiert beziehungsweise verspürt nicht unbedingt den dringenden Wunsch, mehr sehen zu wollen. Doch zählt hier wirklich der erste Eindruck? Lohnt es nicht vielleicht doch, das historische Postamt, die Villen in der Rückertstraße oder den Marktplatz zu betrachten und sich vorzustellen, welch wunderbare Geschichten aus der Geschichte dieser einstigen Residenzstadt noch in der Luft liegen? Es ist, als würde die Stadt vorsichtig atmen – wissend, dass der Glanz verloren scheint.