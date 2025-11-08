Ab und an laufe ich gerne durch den Hildburghäuser Stadtpark. Im Sommer sitzen dort Menschen aus fremden Ländern auf dem Rasen. Mit Decken, Picknickzubehör und Kinderwagen. Manch einen hierzulande stört das: Die müssen ja nicht arbeiten, die werden ja durchgefüttert, die kriegen ja nur Kinder, die sitzen ja auf „unserem“ Rasen herum. Sage niemand, er habe noch nie von solchen Vorurteilen gehört. Ja sicher, es gibt auch in Hildburghausen das „unschöne“ Stadtbild mit Fremden bestimmter Herkunft, bestimmten Geschlechts und bestimmten Alters, wo geklaut und gedealt wird, bestenfalls herumgelungert.