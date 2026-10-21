Der Museumsverein Schieferbergbau Steinach/Thüringen hat sich einem Stück Heimatgeschichte gewidmet, das weit über die Grenzen der Schieferstadt hinausreicht. Bei einem Vortragsabend im Museum stellte Olga Arkhipkina von der Denkmalschutzbehörde Esslingen am Neckar Leben und Werk des Steinacher Schieferdeckermeisters Karl Kaiser vor. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie dessen handwerkliches Vermächtnis mehr als 120 Jahre nach seiner Entstehung erhalten werden kann.