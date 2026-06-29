Stadtbibliothek „WissensWerk“: Einladung zum Basteln und Tüfteln

Übrigens: Der Weg zum Haupteingang der Stadtbibliothek „Wissens-Werk“ führt durch die Sparkasse Neuhaus am Rennweg. Montag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr ist der Seiteneingang von der Bundesstraße 281 zu nutzen, da die Sparkasse zu diesen Zeiten bereits geschlossen hat.