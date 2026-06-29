 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Einladung zum Basteln und Tüfteln

Stadtbibliothek „WissensWerk“ Einladung zum Basteln und Tüfteln

Doris Hein

Die Wetterfrösche behaupten, diese Woche kommt die eine oder andere Dusche von ganz oben. Da sind Beschäftigungsangebote im Trockenen gerade richtig.

Stadtbibliothek „WissensWerk“: Einladung zum Basteln und Tüfteln
1
Familie Leib hat bei den Bausätzen schon einmal ihr Können getestet. Foto: Doris Hein

Die Neuhäuser Stadtbibliothek „WissensWerk“ lädt am Donnerstag, 2. Juli, alle Bauer, Tüftler und Neugierigen ein, beim Technik-Workshop spannende Dinge auszuprobieren. Ab 13.30 Uhr können Kinder mit Elektrobaukästen, Kapla-Steinen und Statikbausätzen experimentieren und ihre eigenen Ideen umsetzen. „Probiert aus, wie Technik funktioniert, entdeckt Neues und werdet kreativ“, wirbt Bibliotheksmitarbeiterin Diana Luthardt.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Neuhaus am Rennweg: Auf dem Weg zur Selbstbedienungsbibliothek

02.04.2026 18:33 Neuhaus am Rennweg Auf dem Weg zur Selbstbedienungsbibliothek

Die neue Bücherei soll nicht nur Lesern Anlaufstation sein, sondern auch kreativen Köpfen. Technik wird perspektivisch jederzeit den Einlass ermöglichen.

Weitere Höhepunkte für die Sommerferien sind bereits in Planung. Man sollte also ruhig immer mal vorbeischauen und sich überraschen lassen im neuen Lesetempel im Zentrum der Rennsteigstadt.

Übrigens: Der Weg zum Haupteingang der Stadtbibliothek „Wissens-Werk“ führt durch die Sparkasse Neuhaus am Rennweg. Montag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr ist der Seiteneingang von der Bundesstraße 281 zu nutzen, da die Sparkasse zu diesen Zeiten bereits geschlossen hat.