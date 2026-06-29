Die Neuhäuser Stadtbibliothek „WissensWerk“ lädt am Donnerstag, 2. Juli, alle Bauer, Tüftler und Neugierigen ein, beim Technik-Workshop spannende Dinge auszuprobieren. Ab 13.30 Uhr können Kinder mit Elektrobaukästen, Kapla-Steinen und Statikbausätzen experimentieren und ihre eigenen Ideen umsetzen. „Probiert aus, wie Technik funktioniert, entdeckt Neues und werdet kreativ“, wirbt Bibliotheksmitarbeiterin Diana Luthardt.
Stadtbibliothek „WissensWerk“ Einladung zum Basteln und Tüfteln
Doris Hein 29.06.2026 - 13:13 Uhr