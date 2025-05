Denn dann ist in ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz wieder der „Gratis Comic Tag“ ausgerufen, an dem sich auch die Sonneberger beteiligen. Insgesamt machen 1247 Büchereien, Bibliotheken, Buchhandlungen und Comic-Shops in den vier Ländern mit, erklärt Stadtsprecherin Cindy Heinkel.