Sechs Buchtitel stehen in der Stadtbibliothek Sonneberg für das Ferienprojekt „Ich bin eine Leseratte“ bereit. Die Schüler der Klasse 4a der Grundschule Geschwister Scholl durften zum Start am Dienstag, 30. Juni, schon einmal schnuppern, welche Titel nach ihrem Geschmack sind und ihre Favoriten nach einem Buch-Casting ausleihen. Und tatsächlich standen die 18 Mädchen und Jungen am Ende Schlange, um ihren Lieblingstitel mit in die Sommerferien nehmen zu können.