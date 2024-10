Die Umbau- und Sanierungsphase in der Sonneberger Stadtbibliothek wird noch knappe vier Wochen andauern. Darüber informiert die Pressestelle der Spielzeugstadt. War ursprünglich eine Wiedereröffnung für den 18. Oktober vorgesehen, so muss dieser Termin wegen weiter anhaltenden Bauarbeiten leider verschoben werden. Eine Fertigstellung ist nun für die 46. Kalenderwoche vorgesehen, und voraussichtlich werden die neuen Räumlichkeiten dann am Freitag, den 15. November, eröffnet.