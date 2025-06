Origami ist dann das Thema für den nächsten Feriennachmittag in der Bibliothek am Donnerstag, 24. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr. In einem Workshop für Kinder wird die japanische Faltkunst gezeigt und erklärt. Ob Katzen, Flieger oder Herzen: in der Origami-Welt kann praktisch alles aus Papier gefaltet werden. In der Stadtbibliothek können Kinder ab 6 Jahren bei freiem Eintritt Schritt für Schritt in die Welt der eigenen Kunstwerke aus Papier eintauchen. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Voranmeldung gebeten unter der Telefonnummer (03675) 880 262 oder per Mail an bibliothek@stadt-son.de.