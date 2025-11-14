Mit einem besonderen Höhepunkt endet am Donnerstag das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ in der Ilmenauer Stadtbibliothek: Conny und Alan Torres begeistern die teilnehmenden Kinder mit einer musikalischen Reise über fünf Kontinente. Der aus Mexiko stammende Multi-Instrumentalist Alan Torres beschreibt sich selbst als „musikalischer Weltenbummler“. Gemeinsam mit seiner Frau Conny bringen sie seit Jahren Kindern fremde Klänge näher. „Lesen zaubert dich an viele Orte“, sagt Conny Torres. „Und wir möchten auch mit euch auf die Reise gehen.“