Wer für Handarbeiten wie Stricken, Häkeln, Weben, Spinnen oder Sticken schwärmt, der sollte sich den 24. Juni vormerken. An diesem Tag bietet die Stadt- und Kreisbibliothek Hildburghausen einen Handarbeitsabend in gemütlicher und geselliger Runde mit Gleichgesinnten an. Dabei werden angeregt Erkenntnisse und neue Ideen ausgetauscht, es wird gemeinsam gelacht und immer wieder interessiert bewundert, wie die Maschen der Nachbarin wachsen. Tee, Wasser, Säfte, Bier, Wein und Sekt stehen bereit. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Grünen Salon des Historischen Rathauses am Markt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.