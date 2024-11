Stadtbibliothek: Gute Nachrichten für Bücherwürmer

Der bundesweite Vorlesetag am Freitag, 15. November, hält für die Gäste der Stadtbibliothek Sonneberg gleich mehrere Besonderheiten bereit: Zusätzlich zur Vorlesestunde für eine Schulklasse am Vormittag und für die Öffentlichkeit am Nachmittag, beide mit Sonnebergs ehrenamtlicher Beigeordneten Doris Motschmann (Pro Son), wird es die Neueröffnung des fertig sanierten Bibliotheksbereichs geben. Was passt besser zum diesjährigen Motto „Vorlesen schafft Zukunft“ als eine Bibliothek, die zukunftsfest gemacht wird?