Der Anfang zur Belebung des Stadtberges ist gemacht. Am Wochenende hat der Bismarckturm geleuchtet, das Turmcafé mit Ausstellung hatte geöffnet und Drachen sind gestiegen – auch hoch über den Turm empor. Daran hatten am Samstagnachmittag nicht nur die Kinder ihren Spaß, sondern auch die Eltern. „Das war wunderbar“, sagte Bürgermeister Patrick Hammerschmidt. Er sei sehr angetan davon, dass es auf dem Stadtberg mit dem Pächter Danny Brohm und seiner Agentur Moon-Circus vorwärts gehe, auch wenn sich die Sache erst entwickeln müsse. Hammerschmidt äußerte sich diesbezüglich optimistisch. Das Turmcafé, in dem Andy Heun, Julia Lepiarczyk und Annique Görlach Werke ausstellen, wird in der in der nächsten Woche erneut öffnen. Denn der Bürgermeister veranstaltet am 3. Oktober, 11 Uhr, zum Theresienfest eine Seniorenfahrt, die unter anderem zum Bismarckturm führt.