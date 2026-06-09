Das Ilmenauer Stadtfest 2026 ist Geschichte – und die Stadt zieht nach drei Tagen Dauerfeiern ein positives Fazit. Nico Debertshäuser, Leiter des Amts für Stadtmarketing, Kultur und Freizeit, spricht von rund 25.000 Besuchern über das Wochenende verteilt – gut 30 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Am Sonntag nutzten noch einmal zwischen 5000 und 6000 Menschen die Gelegenheit zum Flanieren; die Stadt geht von etwa 3000 gleichzeitig Anwesenden aus.