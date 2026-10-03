Graffiti-Schmierereien beschäftigen die Ilmenauer Stadtpolitik seit Jahren. Vor allem die AfD-Fraktion brachte das Thema immer wieder in die städtischen Gremien ein. Bereits im März 2021 hatte sie einen Antrag zur „Bekämpfung von Graffiti-Schmierereien“ eingebracht und gefordert, Hauseigentümer bei der Beseitigung entsprechender Schäden finanziell zu unterstützen. In den Folgejahren wiederholte sich das nahezu regelmäßig, allerdings ohne Erfolg. Die übrigen Fraktionen und die Stadtverwaltung machten stets deutlich, dass auch sie illegale Schmierereien als Problem ansehen, die Verantwortung für deren Beseitigung jedoch bei den jeweiligen Eigentümern liegt.