Drei Tage Party erlebte die Spielzeugstadt zwischen Freitag und Sonntag zum Stadt- und Museumsfest. Die ganze Innenstadt vom Bahnhofsplatz bis hinaus ans Deutsche Spielzeugmuseum wurde zu einer einzigen Partymeile. Ob Sambatrommeln am Pikoplatz, Alleinunterhalter in der Bahnhofstraße oder Musik für alle Geschmäcker im Stadtpark und auf dem Juttaplatz – die Spielzeugstadt zeigte sich von ihrer besten Seite. Und auch wenn der Sonnenschein ausblieb, die Besucher strömten in Scharen. Und ein Tänzchen zur Schalmeienmusik im Stadtpark, „geliefert“ vom Orchester aus Meuselbach, war immer irgendwie drin. Wer übrigens Oktoberfestfeeling vermisst, der Rummel war auf der Woolworthwiese aufgebaut...