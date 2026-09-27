Helm, Jacke und Sauerstofflasche sind zwar – noch – etwas zu groß für den Knirps, aber die Feuerspritze hält er schon ganz begeistert. Es geht um ein Selfie in Feuerwehruniform. Beim Stadt- und Museumsfest sind die Mitglieder der Sonneberger Feuerwehr schon immer präsent. Die Wasserspritze geht immer, ebenso das Spielzeugfeuerwehrtretauto. „Die Idee mit dem Selfie ist neu“, sagt Stadtjugendfeuerwehrwart René Ehrlicher. „Rein in die Feuerwehruniform und Feuerwehrmann sein“, ist auf dem Aufsteller zu lesen.