Besser hätte es nicht kommen können. Mitten im Herbst bescherte das Wetter den Sonnebergern zum Stadt- und Museumsfest ein schöne Spätherbstwochenende. Zwischen Woolworthplatz, dort war der Rummel, und Deutschen Spielzeugmuseum gab es irgend ein Event. Selbst die „Außenstationen“ vom Kranzlaverein an der Kirchstraße und bei den Eisenbahnfreunden am Lokbahnhof waren gut besucht. Das Rezept seit Jahrzehnten – Unterhaltung für alle, ohne Eintritt und mit leichtem Zugang – ist wieder einmal aufgegangen. Selbst der Stadtpark konnte bespielt werden mit Feuerwerk, Alpenecho und waidmännischen Traditionen. Das Urteil am Sonntagabend: gerne wieder...