Stadt- und Museumsfest Ein Abend mit bekannten Stimmen

„Heiteres und Nachdenkliches aus dem Itzgrund“ ist am 25. September bei Mundart und Musik im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg geboten.

 
Stadt- und Museumsfest: Ein Abend mit bekannten Stimmen
Wolfgang Brand. Foto: chz

Traditionell am Donnerstag vorm Stadt- und Museumsfest lädt der Arbeitskreis Mundart Südthüringen gemeinsam mit dem Sonneberger Museums- und Geschichtsverein ins Deutsche Spielzeugmuseum ein. Am 25. September um 19 Uhr erwartet das Publikum eine facettenreiche Lesung, bei der heitere und nachdenkliche Geschichten im itzgründischen Dialekt lebendig werden. Unter der Leitung von Renate Röther erwartet Mundartbegeisterte ein abwechslungsreicher Abend mit bekannten Stimmen der Szene: Josephine Söllner, Regina Metzler, Margit Schiffner und Wolfgang Brand. Lustige Anekdoten, Geschichten mit Tiefgang und fränkischer Charme feiern unsere regionale Sprache in ihrer Vielfalt. „Die Zuhörer dürfen lachen, in Erinnerungen schwelgen und ein wenig schmunzeln, während Textperlen aus unserer Heimat vorgetragen und gesungen werden“, heißt es in der Vorankündigung von Museumssprecherin Julia Thomae.

Die Mundartlesung ist Teil der etablierten Vortragsreihe des Sonneberger Museums- und Geschichtsvereins, dessen Ziel die Vermittlung von Geschichte und Kultur ist. Ab 18 Uhr verwöhnt der Förderverein die Gäste mit erfrischenden Getränken sowie einer Auswahl an fränkischen Winzerweinen. Der Eintritt ist frei.