Zur Themarer Stadtratssitzung am Montagabend ist der neue Bürgermeister der Werrastadt, Joachim Hanf, vereidigt worden. Stadtrat Thomas Weichert hatte Hanf dabei den Amtseid abgenommen. Darin verpflichtet sich der Bürgermeister, die Amtsgeschäfte unparteiisch auszuüben und sich an das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Gesetze zu halten. Joachim Hanf ist seit dem 1. Januar 2026 ehrenamtlicher Bürgermeister von Themar.