In den kommenden beiden Jahren gibt es in Suhl gleich mehrere Gründe, richtig groß zu feiern. So steht in 2026 der 100. Geburtstag von Herbert Roth an. Außerdem findet in Suhl die zentrale deutschlandweite Veranstaltung zum Tag des Wanderns statt. Und im Jahr drauf wird Suhl seine 500-Jahr-Feier ausrichten.