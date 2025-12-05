Kurz vor Weihnachten gibt es noch eine Bescherung für Vereine in Form finanzieller Unterstützung entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Suhl. Da in dem Posten „Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten“ noch 840 Euro von insgesamt 5000 Euro übrig waren, konnten die nun an den Turnverein Suhl und den Sportakrobatikclub Suhl aufgeteilt werden. Der Turnverein hatte zwar 1000 Euro als Zuschuss für den neuen Schwingboden (Gesamtkosten: 32.125 Euro) beantragt, bekommt aber lediglich 540 Euro. Und der Sportakrobatikclub hätte gern einen Zuschuss in Höhe von 412 Euro für die Anschaffung einer neuen Landematte gesehen, bekommt aber nur 300 Euro. Mehr gebe das Budget für Zuschüsse dieser Art nicht mehr her, so Sachgebietsleiter Sport, Fabian Weigel. Die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Sport haben dafür kürzlich ihr Okay gegeben.