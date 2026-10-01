Es ist ein Haus, das Geschichte atmet und nun einen neuen Besitzer sucht. Das Große Palais in der Bernhardstraße 1, einst Wohn- und Witwensitz des Hauses Sachsen-Meiningen, steht zum Verkauf. Die Stadt Meiningen trennt sich damit von einer ihrer repräsentativsten historischen Immobilien. Was einst der Herzogsfamilie als Wohnsitz diente, heute Ärzte, eine Pflegeeinrichtung und weitere Nutzer beherbergt, soll künftig in private Hände übergehen.