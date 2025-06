Eine beinahe 100-jährige Tradition steht auf dem Spiel, das für die Kegelsportfreunde alles andere als ein Spiel, sondern bitterer Ernst ist. Wird die Kegelsporthalle „Tivoli“ in der Rimbachstraße geschlossen, dann war’s das mit dem Kegelsport in Suhl. Die Worte von Pierre Döring, Vorsitzender des Suhler Sportbundes, sind eindringlich. Er schickt sie an die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Sport. Und er lässt Hoffnung mitschwingen. Hoffnung darauf, dass sich die Stadträte eines anderen besinnen. Dass sie einlenken. Dass die Kegelsportanlage erhalten bleibt. Und damit auch der Kegelsport in Suhl.