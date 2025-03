Stadt Meiningen: Wer soll die Ehrennadel bekommen?

In der Stadtverwaltung können bis zum 1. Mai Vorschläge eingereicht werden, welche Persönlichkeit sich in herausragender Weise ehrenamtlich um Meiningen und seine Mitmenschen verdient gemacht hat – ob sozial, kulturell oder sportlich, ob für die Jugend oder die Gesellschaft. „Gesucht werden Menschen, die sich bei der Ausübung ihres Ehrenamtes und ihrem Wirken für unser Gemeinwesen durch ihr außergewöhnliches, erheblich über dem Durchschnitt liegendes Engagement ausgezeichnet haben. Das Engagement kann sich dabei grundsätzlich auf alle Lebensbereiche beziehen“, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Der Vorschlag müsse ausführlich begründet werden und an die Stadt Meiningen, Bereich Bürgermeister, Stichwort: Ehrennadel, Schlossplatz 1 in Meiningen geschickt werden.