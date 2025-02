Erik Thürmer spricht über all das, was ihn als Bürgermeister der Stadt Kaltennordheim beschäftigt: das Kaltennordheimer Schloss und das Freibad, die Vorhaben der Stadt für 2025 auch in den kleinen Ortsteilen, Schulen, Tourismus und Breitbandausbau. Aber auch über seine seine Ambitionen für den Bundestag. Warum will er gern dort sitzen?