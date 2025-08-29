Man kann klettern, balancieren, sich an der Stange hochziehen: Das neue Spielgerät auf Langenfelds einzigem Spielplatz bietet viele Bewegungsmöglichkeiten. Rund 30.000 Euro hat die Stadt investiert, weil der vorherige Spielturm aus den 1990er Jahren seine Nutzbarkeitsdauer erreicht hatte. „Damals wurden vielen Spielgeräte aus Holz angeschafft“, erklärt Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler). Holz sei zwar ein natürlicher Bau- und Werkstoff, halte aber auf Dauer der Witterung nicht stand. Wegen erheblicher Mängel hatte man das Spielgerät außer Betrieb nehmen müssen.