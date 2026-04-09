„Heute erwartet uns in Ilmenau und Umgebung strahlender Sonnenschein und Temperaturen bis 25 Grad“, säuselt die Männerstimme aus dem Radio, während Sabine und ihr Mann Stefan zwischen leeren Sektgläsern und halb aufgegessenen Tortenstücken ihrer silbernen Hochzeitsfeier stehen. An diesem Mittwoch läuft Ilmenau zur Primetime in der ARD. 2,6 Millionen Menschen schauen zu. Wie viele davon aus Ilmenau oder der Umgebung kommen und ab diesem ersten Wink auf die Goethestadt hellhörig werden, bleibt Spekulation. Genau wie die Frage, wo das efeubewachsene Backsteinhaus, in dem das Film-Ehepaar lebt, eigentlich stehen soll…