Vom 2. bis 5. Oktober wird in Hildburghausen das 33. Theresienfest gefeiert. Der Festumzug ist für Sonntag, 5. Oktober geplant. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses der Stadt hat dessen Vorsitzende Brigitte Wütscher (Pro HBN) ins Gespräch gebracht, die Stadträte sowie die Jäger und Förster der Stadt könnten bei diesem Umzug mitlaufen. „Die Stadträte sollten die Stadt repräsentieren und die Jäger und die Förster, den Stadtwald, von dem es ja immerhin 2400 Hektar gibt.“ Das wäre „auch eine noble Geste der Jäger an die Stadt, in dessen Wald sie zu günstigen Konditionen jagen“, sagte Brigitte Wütscher. Man könne auf die enorme Bedeutung des Waldes hinweisen, auf Naturschutz, auf „mit das größte Kapital“, was die Stadt zu bieten habe und auf die Rolle der Förster und der Jäger. „Vielleicht interessieren sich dann noch mehr Menschen für dieses Thema – vor allem auch junge.“