Das Thema Kindergärten spielt auch in den Sommermonaten in der Kreisstadt Hildburghausen eine große Rolle. Gerüchte über bevorstehende Schließungen von Kindergärten machen die Runde und der Rechtsstreit über die Mietzahlungen für die Kinderkrippe Hagebutten zwischen dem Betreiber Awo AJS GmbH und dem Vermieter Eschenbach Facility Management (EFM) Gmbh schwelt nach wie vor. Das verunsichert Eltern, ob der Platz für ihr Kind an genau dem gewählten Standort auch weiterhin gewährleistet ist. Zwar ist die Stadt Hildburghausen per Thüringer Kindergartengesetz verpflichtet, für jedes Kind mit Rechtsanspruch einen Betreuungsplatz vorzuhalten. Die freie Platzwahl muss aber nicht zwingend erfüllt werden, wenn es am Wunschort an Kapazität mangelt oder Einrichtungen geschlossen werden – beispielsweise wegen zu geringer Kinderzahl und daraus resultierenden Umstrukturierungen.