Stadt Hildburghausen: Wer rückt an die Spitze der Feuerwehr?

Ortsteilbürgermeister

Ebenfalls verpflichtet hat Patrick Hammerschmidt in der Sitzung die beiden Ortsteilbürgermeister Bodo Koch (Bürden) und Norbert Weichler (Ebenhards). Weichler ergriff später das Wort. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, das wünsche ich mir“, sagte er an die Stadträte gerichtet mit Bezug auf die Entwicklung der Kreisstadt: „Und: Wir müssen gemeinsam besser werden.“ Er habe schon viel erlebt in mehr als 30 Jahren in Kommunalpolitik – mit allen Bürgermeistern Hildburghausens in diesem Zeitraum von Franz Kipper über Steffen Harzer, Holger Obst und Tilo Kummer bis zu Patrick Hammerschmidt.