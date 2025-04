Der ehemalige Bürgermeister Holger Obst (Heimat Stadt Leben) hat in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Hildburghausen für Erheiterung gesorgt. „Ich wollte fragen, ob der Monteur vom Fahrstuhl noch lebt“, fragte er ironisch. Denn mit kurzen Unterbrechungen ist der Aufzug nahe Stadtverwaltung und Christuskirche bereits seit vielen Monaten außer Betrieb – so steht es in großer Schrift auf Hinweisschildern an den Glastüren zu lesen.