Die Stadt Hildburghausen hat einen neuen, zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten. In geheimer Wahl wurde in der vergangenen Stadtratssitzung von der Mehrheit der Stadträte Thomas Schmalz von der Fraktion Pro HBN für dieses Amt gewählt.
Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt bekommt einen zweiten Stellvertreter. Der Stadtrat bestimmte Thomas Schmalz für diese Aufgabe.
