Saunieren wenn draußen Temperaturen um die 30-Grad-Marke herrschen wie aktuell? „Ein richtiger Saunagänger geht Sommer wie Winter in die Sauna, selbst bei 40 Grad im Schatten“, hatte der langjährige Schwimmmeister Achim Tessmer, der für Pro HBN im Stadtrat sitzt, in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Hildburghausen in der Diskussion gesagt, ob die Sauna im ansonsten geschlossenen Werra Sport und Freizeitbad Hildburghausen auch während der Freibadsaison geöffnet bleiben soll. „Ich bin bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt und viele heulen sich bei mir aus, weil sie wollen, dass die Sauna auch im Sommer offen bleibt.“