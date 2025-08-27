Im Dezember des vorigen Jahres hat es an mehreren Stellen massiv reingetropft in die Werratal-Sporthalle in Hildburghausen. Veranstaltungen mussten deshalb abgesagt werden. „Aktuell ist das Dach nach den damaligen Reparaturen nach wie vor dicht und es gibt keine Probleme“, sagt Rüdiger Kelm, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft im Landratsamt, am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Schäden in einem Umkleideraum, in dem es nach dem Feuchtigkeitseinfall geschimmelt hatte, waren nach seinen Angaben ebenfalls beseitigt worden und seien deshalb längst kein Thema mehr. Dagegen stehe die Frage der Haltbarkeit des Flachdaches nach wie vor im Fokus der Verwaltung – wegen einer Mischung aus den Schäden bei schwerem Hagel im vorigen Jahr und „weil das Dach seine Lebensdauer wegen Witterungseinflüssen und Verschleiß erreicht hat“, sagt Kelm über die Bedeckung der in den 1990er Jahren gebauten Sport- und Freizeiteinrichtung in der Waldstraße. „An mangelnder Wartung liegt es aber nicht.“