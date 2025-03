Seit einigen Tagen stehen auf dem Theresienplatz in Hildburghausen ungewöhnlich viele Autos und Wohnwagen mit verschiedenen Kennzeichen von Köln bis Gießen. Die Besitzer der Fahrzeuge „handwerken, schleifen, spritzen dort bis in die späten Abendstunden“, sagte Stadtrat Achim Tessmer (Pro HBN) in der Sitzung dieses Gremiums am Donnerstagabend. Er sei wegen des ungewöhnlich hohen Geräuschpegels zu diesen Zeiten bereits von einigen Anwohnern angesprochen worden. „Ich soll mal fragen, wie lange das anhalten soll?“, fragte Tessmer. „Bezahlen sie auch Gewerbesteuer?“