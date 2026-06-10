Im Mai des vergangenen Jahres hatte der NABU Kreisverband Hildburghausen mit einer Online-Petition die Forderung an die Stadtverwaltung der Kreisstadt gestellt, ein Grünflächenkonzept aufzustellen. Die Naturschützer hatten unter anderem kritisiert, dass zahlreiche Grünflächen der Stadt zu häufig gemäht würden. Sie berichteten sogar davon, das Frühblüher umgesenst wurden. Mit Verweis auf Klimawandel und Artensterben hatten sie die Stadt aufgefordert, der Natur mehr Raum zu lassen, Wiesen auch einmal ausblühen zu lassen und so Flora und Fauna zu unterstützen.