Stadt Hildburghausen: Ein Schulweg mit Stolperfallen

Anlieger Stefan Siebensohn hat den Weg inzwischen geschotter. Foto: privat

Dirk Schaffenberger vom Hildburghäuser Bauamt hat das Gelände inzwischen besichtigt und dabei klargemacht, dass die Sanierung frühestens in den Haushaltsplan des Jahres 2025 integriert werden könnte. Dennoch hat Schaffenberger die Firma Rudolf Gerzen, das bei Siebensohn tätige Tiefbauunternehmen, um einen Kostenvoranschlag für etwaige Sanierungsarbeiten gebeten. Das Bauunternehmen unterbreitete ein Angebot in Höhe von etwa 10 000 Euro, das einen gepflasterten Weg vorsah – so wie vom städtischen Bauamt gefordert. Die Stadt lehnte das Angebot aber ab. Laut Schaffenberger lagen einige kostengünstigere Vergleichsangebote vor. Zu deren Höhe äußerte er sich nicht. Die Sanierung des Weges sei dennoch nicht ausgeschlossen, sie müsste aber dazu in den nächsten Haushaltsplan integriert werden. Schaffenberger gab an, dass der Weg geschottert, im Fachjargon ist dann von einer wassergebundenen Tragdeckschicht die Rede, oder asphaltiert werden könnte.