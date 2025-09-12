Hier kann Mensch sich wohlfühlen – mitten im Hildburghäuser Stadtwald, etwas abseits des Hauptwanderweges nach Ebenhards, wo die Luft gut ist und man in aller Ruhe die Natur genießen kann. Dort, wo am Donnerstagabend aus gutem Grund viel los ist, lässt es sich neuerdings auch bequem verweilen und Quellwasser schöpfen – wenn denn welches fließt. Der Verschönerungsverein 3.0 hat zusammen mit Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN), der Mitglied ist, den restaurierten Charlottenbrunnen inklusive überdachter Sitzgruppe eingeweiht – mit circa 70 Besuchern.