Stadtrat Thomas Schmalz (Pro HBN) war aufgebracht. „Ich muss mich entschuldigen für mein Zuspätkommen“, sagte er am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrates Hildburghausen. „Meine Verspätung hat aber einen triftigen Grund.“ Er habe eine Frau „auf frischer Tat ertappt“, wie sie einen riesigen Stoffsack vor den Altglascontainern an der Einmündung Marienstraße zur Roten Leite entsorgte – dort, wo er nicht hingehört. Außerdem liegen dort, wo drei Altkleidercontainer stehen – einer der Volkssolidarität und zwei der Malteser – gegenwärtig ein Fahrrad, ein Sessel, ein Kinderwagen, Elektroschrott und eben viele Säcke mit Müll beziehungsweise mit Kleidung. Auf die Idee, eben diese Anziehsachen, darunter auch Schuhe, aus den Säcken zu nehmen und einzeln in die entsprechenden Behälter zu entsorgen sind die Besitzer nicht gekommen.