Ein Bikepark in Hildburghausen? 128 radfahrbegeisterte Einwohner hatten in diesem Jahr eine entsprechende Petition unterzeichnet und wünschen sich lieber heute als morgen eine solche Freizeiteinrichtung. Doch ein solches Projekt will geplant, finanziert, umgesetzt und die Anlage dann sicher betrieben werden. Verwaltung und Ausschüsse der Stadt beschäftigten sich nach Angaben des Bürgermeisters Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) in den jüngsten Sitzungen des Bauausschusses und des Hauptausschusses nicht erst aktuell mit diesem Thema. Deshalb hatte sich Hammerschmidt überrascht von der Beschlussvorlage der Fraktion Heimat Stadt Leben gezeigt, die eine „grundlegende und geordnete Untersuchung der möglichen Entwicklung eines Bikeparks“ als Auftrag an die Verwaltung beinhaltet: „Ziel ist es, ein nachhaltiges, attraktives und bedarfsgerechtes Freizeitangebot zu schaffen, das die regionale Infrastruktur stärkt und die Freizeit- sowie Tourismusangebote der Stadt erweitert.“ Auf Anfrage des Bürgermeisters hatte Holger Obst, der Vorsitzende der einreichenden Fraktion, seine Vorlage, die beide Ausschüsse ablehnten, jeweils nicht zurückstellen wollen.