Die Auszahlung der Vereinsförderung für 2026 beschloss der Geisaer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Bereits im September hatte der Kultur- und Sozialausschuss getagt und prüfte anhand der von der Stadtverwaltung vorgelegten Liste, ob die dort aufgeführten Vereine noch aktiv und die beantragten Summen berechtigt sind. In den meisten Fällen bekommen die Vereine einen Zuschuss in gleicher Höhe wie im Vorjahr – gestaffelt nach Mitgliederzahl und Aktivitäten. Zwei Vereine seien aus der Förderung herausgefallen, weil sie nicht mehr aktiv seien, sagte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU). Das betrifft den FSV Ulstertal Geisa 1866 sowie die Landfrauen Geisa. Ebenfalls keine Zuwendung aus diesem Budget bekommt der Förderverein Point Alpha, weil die Stadt Geisa dort selbst Mitglied ist und einen jährlichen Beitrag zahlt.