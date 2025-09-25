Der Kleinbus des Geisaer Bauhofes wird von den Mitarbeitern abends und an den Wochenenden meistens nicht gebraucht. Vor reichlich zwei Jahren hatte der Sportverein deshalb nachgefragt, ob er das Fahrzeug bei Bedarf für die Nachwuchsarbeit nutzen kann. Dem hatte die Stadt zugestimmt, und es sprach sich herum. „Nun gab es weitere Anfragen von anderen Vereinen und privaten Musikgruppen“, berichtete Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Für die Stadtverwaltung war dies ein Anlass, eine Richtlinie zu erarbeiten, welche die Nutzung des kommunalen Fahrzeugs klar regelt.