Dass die Suhler die Idee, aus dem Parkplatz an der IHK eine grüne Wohlfühl-Insel zu machen, ablehnen könnten, war zu erwarten. Zumindest, wenn man ihnen zugehört hat. Schon während der Veranstaltung im November 2024, zu der sich Bürger anmelden konnten, um der Verwaltung und den Planern ihre Wünsche zur Umgestaltung der Bahnhofstraße vorzubringen, wurden kritische Stimmen laut. Dürfen sie auch, immerhin ist genau das der Kern demokratischer Entscheidungsprozesse: Es darf unterschiedliche Meinungen und eine offene Debatte darüber geben.