Zweimal im Jahr, immer im Frühjahr und im Herbst, greifen die Meininger Kommunalpolitiker in die Stadtkasse, um Vereine und Initiativen zu unterstützen. Das Gesamtbudget von 40.000 Euro wurde diesmal um 150 Euro überschritten. Ursache waren zwei Änderungen im Fördervorschlag. Die daraus resultierende Budgetüberschreitung fiel während der Hauptausschusssitzung zunächst niemandem auf. Dominik Strempel, Vorsitzender des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses sagte nach der Sitzung auf Nachfrage, die leichte Überschreitung des Budgets sei dank einer Rückzahlung aus dem Vorjahr in Höhe von 700 Euro möglich gewesen.