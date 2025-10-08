Braucht es in Ilmenau einen Fried- oder Ruhewald? Das Thema kam kürzlich am Rande einer Ausschusssitzung auf, als Ellen Hoffmann einen mit einem solchen Anliegen an den Seniorenbeirat adressierten Brief verlas. Nun meldeten sich – anonym – vermeintlich weitere Senioren an die Stadtverwaltung und diese Redaktion und bekundet den Wunsch nach einem Friedwald. Die Ilmenauer wollen hier ihre letzte Ruhe finden, der Friedhof sei aber keine Option, da sich die Familie nicht zur Grabpflege genötigt fühlen solle, steht im Brief geschrieben.