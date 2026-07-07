Freunde der schönen Steine und Fossilien haben sich am vergangenen Sonntag im Rathaus von Brotterode-Trusetal getroffen. Traditionell zum „Tag des Bergmanns“ fand wieder eine Mineralienbörse statt. Der Tag hat für die Doppelstadt geschichtlichen Wert und Symbolkraft. Denn Brotterode und Trusetal sind von alters her Orte, in denen nach Erzen und Spaten gegraben wurde. In Trusetal war erst nach der Wende Schicht im Schacht.