Der Rastplatz Gabel an der Auffahrt zum Inselberg aus Richtung Brotterode ist ein schönes Fleckchen Erde. Doch das lauschige Plätzchen hat zu Beginn der Adventszeit 2025 einen Schandfleck bekommen.
Waldfriedhof statt Autofriedhof: In Brotterode-Trusetal haben Unbekannte einen Fahrzeuganhänger in der Natur entsorgt.
